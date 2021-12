Nu er hun universitetsuddannet

Megan Thee Stallion er nu færdiguddannet inden for sundhedsadministration

Hvis det alligevel ikke går med den amerikanske rapper Megan Thee Stallions succesfulde rim og rytmer, har hun nu lidt andet at falde tilbage på.

Lørdag fik den 26-årige musiker, der har det borgerlige navn Megan Jovon Ruth Pete, nemlig papir på, at hun er færdiguddannet inden for sundhedsadministration.

Det fremgår af et opslag på den officielle Twitter-konto for Texas Southern University, hvor rapperen har taget sin universitetsgrad.

Her kan man se den ofte så letpåklædte stjerne iført det traditionelle graduation-tøj med kappe og hat og et stort smil på læberne.

Megan Thee Stallion har da også tidligere fortalt, at det betød meget for hende at komme igennem den sidste eksamen, selvom hun var slået igennem med sin musik.

Megan Thee Stallion har de seneste år opnået stor stjernestatus og var blandt andet blandt gæsterne til den prestigefyldte Met Gala for et par måneder siden. Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

- Jeg vil gerne gøre min uddannelse færdig, fordi jeg virkelig gerne vil gøre min mor stolt. Hun så mig begynde på uddannelsen, før hun døde, har Megan Thee Stallion udtalt til People om hendes mor, der i 2019 døde af kræft.

Megan Thee Stallion står blandt andet bag hittet 'Savage'. Hun medvirkede desuden på Cardi B's 'WAP', som fik stor opmærksomhed for den eksplicitte tekst. Du kan se de to optræde med nummeret i videoen herunder.