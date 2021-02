Nu går politiet ind i sagen

Den seneste tid er rockstjernen Marilyn Manson, 52, kommet i offentlighedens søgelys, efter adskillige kvinder har beskyldt ham for at have begået overgreb og misbrug mod dem.

Nu har politiet valgt at gå ind i sagen.

Det skriver flere medier, blandt andre engelske The Sun og det amerikanske Entertainment Tonight, som har fået det bekræftet af politiet i Los Angeles.

'Los Angeles' politis afdeling for særlige ofre undersøger beskyldningerne om vold, som involverer mr. Brian Warner, også kendt som 'Marilyn Manson', som arbejder i musikindustrien. Sagerne fandt sted mellem 2009 og 2011, da mr. Warner boede i West Hollywood', forlyder det i en meddelelse fra politiet til mediet.

Marilyn Mansons ekskæreste - modellen og skuespilleren Evan Rachel Wood - var en af de første kvinder, som rejste beskyldninger mod sangeren.

Marilyn Manson med sin nuværende hustru, Lindsay Usich, i Los Angeles sidste år. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Evan Rachel Wood og flere andre kvinder postede enslydende opslag på Instagram, hvor de fortalte om hans 'misbrug', 'manipulation' og 'hjernevask' af dem.

'Jeg er her for at afsløre denne farlige mand og sætte fokus på de mange industrier, der har bakket ham op, før han ødelægger flere liv. Jeg står sammen med de mange ofre, som ikke længere vil være stille', skrev 33-årige Wood blandt andet i sit opslag.

Marilyn Manson selv nægter alle beskyldningerne.

'Selvfølgelig har mit liv og min kunst længe været magneter for det kontroversielle, men de seneste anklager mod mig er forfærdelige fordrejninger af virkeligheden,' skrev han blandt andet på Instagram om anklagerne.

Nægter 'forfærdelige' anklager