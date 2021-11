Nu genoplives han

Crazy Frog - den skøre frø med ringetone-hittet - bliver nu genoplivet til ære for TikTok-generationen

Der findes formentlig to typer personer - dem der synes, Crazy Frog er irriterende, og dem der synes, Crazy Frog er mega-irriterende.

Nu får alle snart mulighed for at stifte endnu mere bekendtskab med den energiske frø.

De musikalske bagmænd har nemlig besluttet, at det skal forsøges at gøre Crazy Frog til et hit på de unges nye, foretrukne sociale medie, TikTok.

Crazy Frog havde for 16 år siden et gigantisk hit med sangen 'Axel F', der var bygget over temaet til Eddie Murphy-blockbusteren 'Frækkere end politiet tillader'.

'Axel F' strøg helt til tops på alverdens hitlister og er i skrivende stund blevet afspillet flere end tre milliarder gange på YouTube.

Ifølge Wolfgang Boss, der er A&R-chef hos Sony, bør der være en god chance for, at Crazy Frog igen kan hitte blandt de unge.

- Da vi startede Crazy Frog, var der ingen TikTok. Det eksisterede ikke. Men nu er TikTok super vigtigt. Det er grundlæggende den førende platform til at dele musik og sjove ting, der knytter sig til musik, siger han ifølge BBC.

Crazy Frog kom til verden på et teenageværelse i Gøteborg i Sverige helt tilbage i 1997.

Det var svenskeren Daniel Malmedahl, der fik skabt den skøre lyd, der efterfølgende blev et verdensomspændende fænomen - først som mobilringetone og senere som pophit.