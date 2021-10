Nu mener de det: 'Det sidste I hører fra os'

ABBA har for en stund genoplivet sig selv dette efterår - næsten 40 år efter, at bandet lagde sig selv i graven.

Ny musik er på trapperne. Det samme er et digitalt sceneshow.

Men så er det også slut. Helt slut - eller som Benny Andersson udtrykker det i et interview med britiske The Guardian: 'This is It!'.

Efter disse to projekter opløses gruppen - igen. Og for altid.

- I 1982 sagde jeg faktisk ikke, 'det her er afslutningen'. Jeg har aldrig sagt, at ABBA ikke skulle kunne gendannes. Men jeg siger det nu: 'This is It!,' siger Benny Andersson og Björn Ulvaeus supplerer med et nik og et kort 'ja'.

Ikke selv på scenen

'Voyage' er i handlen fra 5. november, mens det digitale sceneshow 'ABBA Voyage' først får premiere 27. maj næste år i den specialbyggede ABBA Arena i London.

Hverken Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad vil dog være fysisk på scenen. I stedet ses fire digitale kopier i spøg døbt abbatarer som et ordspil på ordene avatar og ABBA.

Gruppen har de seneste uger udsendt tre singler, der er med på det kommende album.

Ser man på ABBA-stjernernes økonomi, står det helt klart, at det i hvert fald ikke er, fordi de mangler penge, at de er aktuelle med ny musik for første gang i 39 år. Læs mere om det her.