Nu reagerer de på shitstorm

De har været under heftig beskydning de seneste dage, og flere store kunstnere har trukket deres musik fra platformen.

Nu reagerer Spotify endelig på den shitstorm, de har været i, og det er ejeren selv, Daniel Ek, der gør det i en pressemeddelelse.

'I har haft mange spørgsmål i de seneste dage om vores regler for platformen og de linjer, vi har trukket for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er. Vi har haft regler i mange år, men vi må erkende, at vi ikke har været transparente nok'.

'Baseret på feedbacken over de seneste uger, er det blevet klart for mig, at vi har en forpligtigelse til at gøre mere for at give en balance og gøre bredt anerkendte informationer tilgængelige fra forsknings- og sundhedsfagligt personale, som guider os gennem denne tid', skriver han.

Daniel Ek har selv stiftet Spotify, som han stadig ejer i dag. Foto: Michael Loccisano/Getty Images

Herefter skriver han tre punkter, som man vil gennemføre på platformen. Man vil først og fremmest offentliggøre de interne regler, der er for indhold på platformen, og som man ifølge ejeren har brugt i flere år.

Derudover vil man tilføje en meddelelse i indhold, hvor coronavirus diskuteres, som guider lytterne til en side, som informerer om netop coronavirus. Og slutteligt vil man teste en måde, hvorpå platformens regler skal gøres mere tydelige for kreatører på platformen, så de er opmærksomme på deres ansvar for det indhold, de offentliggør.

Fjerner musik

Sagen begyndte, da den legendariske musiker Neil Young bad Spotify om at fjerne hans musik, hvis ikke de fjernede den populære podcastvært Joe Rogan fra deres platform.

Han spreder nemlig ifølge Young misinformation om coronapandemien. Siden har også musikerne Joni Mitchell og Nils Lofgren bedt om at få fjernet deres musik fra platformen.

Joe Rogan er vært på den mest populære podcast i verden, 'Joe Rogan Experience', hvor han ofte er blevet beskyldt for at sprede misinformation om coronavirus, vacciner og andre aspekter ved pandemien.