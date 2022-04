Nu taler han: - Det er virkelig skadeligt

Efter at have sejret i retssagen om plagiat påpeger en meget udmattet Ed Sheeran i en video, at det i dag er blevet for nemt at anklage popmusikere for plagiat

Popstjernen Ed Sheeran kunne onsdag ånde lettet op, efter at dommen i en massivt omtalt sag om mulig kopiering faldt ud til den rødhårede sangers fordel.

Han har ikke plagieret sit megahit 'Shape of You'.

For første gang udtaler den 31-årige sanger sig nu kort om retssagen i en video på Instagram, hvor han fortæller, at han og hans hold selvfølgelig er glade for resulatet. Men han benytter også anledningen til at påpege, hvad han mener er blevet et væsentligt problem inden for popmusikken.

- Jeg synes, at sager som denne er blevet for hyppige nu. Det er blevet en kultur, hvor man rejser anklager i den tro, at en erstatning vil være billigere for modparten end at tage sagen videre til retten, selv hvis der ikke er hold i anklagen. Det er virkelig skadeligt for musikindustrien, indleder han i videoen.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Se videoen, hvor Ed Sheeran taler ud, her.

Nu må det altså være nok

Det er heller ikke mere end en måned siden, at popsangerinden Katy Perry måtte gennemgå samme forløb og vandt retssagen, efter at være blevet anklaget for plagiat med hittet fra 2013 'Dark Horse'.

Uden at gå alt for meget i musikalske teknikaliteter forklarer Ed Sheeran i videoen, hvorfor han mener, det er vigtigt at skabe fokus på problematikken - særligt inden for popmusikindustrien.

- Der bliver brugt meget få akkorder inden for popmusikken. Tilfældige sammenfald er derfor dømt til at ske, hvis 60.000 sange udgives på Spotify hver dag, er det 22 millioner sange om året, der er skabt på de samme 12 noder, forklarer han.

Under retssagen var Sheeran både klar i mælet og til tider kæk i sine vidneforklaringer på en måde, der ikke gav et klart indtryk af, at sangeren fandt anklagerne oprigtigt grundløse.

Også dommeren må have fundet anklagerne grundløse, eftersom popstjernen endte med at blive frikendt i sagen. Nu håber han, at hans sejr kan have indflydelse på problematikken.

- Jeg håber, at kendelsen i sagen kan betyde, at grundløse påstande kan undgås i fremtiden. For nu må det altså være nok!

Popstjernen udtaler sig for første gang kort om forløbet i retten. Han benytter også lejligheden til at påpege en væsentlig problematik inden for popmusikken. Privatfoto

Smerteligt for begge parter

Men på trods af, at Ed Sheeran er glad for at have vundet retssagen, lægger han ikke skjul på, at forløbet har været et sandt mareridt.

Sangeren har gennem et år nu skullet forholde sig til anklagerne om at have plagieret nummeret 'Shape of You', der tidligere har slået rekorden som den mest streamede sang nogensinde. Ed Sheeran har tidligere udtalt, at omkostningerne har været omfattende - både økonomisk, kreativt og mentalt - for alle, der har været involverede i sagen.

- Jeg er ikke en enhed. Jeg er ikke en organisation. Jeg er et menneske. Jeg er en far, en ægtemand, en søn. Og retssager er ikke en rar oplevelse, siger han i videoen og fastslår i samme forbindelse:

- Jeg vil ikke fjerne fokus fra den smerte og skade, som begge parter har lidt i denne sag.

Læs også: Så rig er Ed Sheeran