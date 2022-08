Nuggets stopper Harry Styles

Friturestegt kylling fik den 28-årige musiker til at afbryde sin koncert i New York

Trusser, bh'er og blomster.

Det er nogle af de ting, der ofte bliver kastet på scenen som gaver fra publikum, når de største artister spiller verden over.

Noget overraskende var det derfor for Harry Styles, da han lørdag aften blev beskudt med friturestegt kylling i form af kyllingenuggets.

De flyvende døde kyllinger fik 'Watermelon Sugar'-sangeren til at stoppe sin koncert i Madison Square Garden i New York - ikke fordi han var sur. Han undrede sig bare.

- Interessant, virkelig interessant, sagde Harry Styles med et stort smil.

Da publikum begyndte at råbe, at han skulle spise den friterede hapser, afviste han blank.

- Jeg spiser ikke kylling. Jeg spiser slet ikke kød, sagde den 28-årige sanger.

Annonce:

Det fik dog ikke Styles-fansene til at stoppe. De krævede igen, at han smagte på sagerne, men med argumentet om, at de nuggets, der landede på scenen, var både kolde og gamle, valgte Harry Styles at smide dem tilbage ud blandt publikum med formaning om, at de ikke skulle sætte tænderne i dem.

De har ligget på gulvet og er derfor ikke så lækre, som Harry Styles sagde.

Den britiske sanger måtte, som de fleste nok husker, forlade Danmark uden at optræde, da hans i koncert i Royal Arena 3. juli blev aflyst på grund af skyderiet i Field's.

Efterfølgende sendte den tidligere One Direction-stjerne på Twitter en hilsen til sine fans og de københavnske borgere.

'Mit hjerte er knust sammen med de københavnske borgeres. Jeg elsker denne by. Folk er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust på vegne af ofrene, deres familier og alle, der lider,' skrev han og fortsatte:

'Jeg er ked af, at vi ikke kunne være sammen. Pas på hinanden.'

Heldigvis for sine mange fans i Danmark vender Harry Styles tilbage i 2023. Lørdag 13. maj 2023, giver han koncert i Casa Arena i Horsens. Billetsalget starter fredag 2. september kl. 10.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Årets Paradise-vindere var lørdag med i 'Der er brev'. Hør, hvad de har brugt pengene på herunder eller i din podcast-app