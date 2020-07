Kan der være tale om en ny 'Dancing queen'?

Det må tiden vise.

Men det verdenskendte band ABBA har offentliggjort, at de udsender fem nye sange i 2021.

Den svenske gruppe annoncerede i 2018, at de planlagde at indspille nye sange for første gang i 35 år, og nu er det bekræftet, at der er tale om flere sange, end de først havde sagt.

Det fortæller Björn fra gruppen i et radiointerview med Geoff Lloyd.

Selvom nyhederne er gode for fans, er der også en dårlig nyhed.

Grundet coronavirus har de nemlig været nødt til at udskyde udgivelsen af 'I Still have Faith In You' og 'Don't Shut me Down'.

Deres hologramtur er også udsat til næste år.