Ny video: Urinsex med 14-årig

Der er dukket nye belastende beviser op i R. Kellys omfattende sexsag.

De amerikanske myndigheder er kommet i besiddelse af et 42 minutter langt videobånd, hvor R. Kelly tilsyneladende dyrker sex og urinerer på en pige, der angiveligt er 14 år.

Det skriver CNN og flere andre internationale medier.

Advokaten Michael Avenetti har skaffet optagelsen. Han repræsenterer flere klienter i sagen mod 52-årige R. Kelly, som anklages for at have sexmisbrugt adskillige kvinder gennem årene - flere af dem var mindreårige.

Leder af sexkult

Michael Avenetti har overdraget båndet til myndighederne i R. Kellys hjemby, Chicago, og det forventes ifølge Rolling Stone, at der snart vil blive udarbejdet et anklageskrift mod sangeren i delstaten Illinois.

R. Kelly blev i 2008 frikendt i en lignende sag, fordi det ikke kunne bevises, at han var personen i en video, hvor en mand havde urinsex med en mindreårig.

I den aktuelle dokumentar 'Surviving R. Kelly' har en lang række kvinder beskyldt R. Kelly for at være lederen af en sexkult, der udnytter og misbruger kvinder. Sangskriveren erklærer sig uskyldig.

R. Kelly har solgt mere end 75 millioner album i en ekstremt succesfuld karriere.