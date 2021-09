Officielt: ABBA er tilbage!

ABBA har en glorværdig fortid. Nu har de også en fremtid.

Den legendariske popgruppe har netop offentliggjort, at de vender tilbage med nyt album.

Det får titlen 'Voyage' og er deres første album i hele 40 år. Det indeholder ti sange og udkommer 5. november.

Som appetitvækkere har ABBA lige udsendt sangene 'I Still Have Faith In You' og 'Don't Shut Me Down'.

Koncerter i London

Svenskerne vil desuden optræde som hologram ved en koncertrække i London i foråret 2022.

Superbandet får specialbygget et koncertsted til lejligheden i den engelske metropol.

ABBA genopstår som hologrammer - koncerterne finder sted i London næste år. Foto: Universal

- Vi ville gøre det, inden vi døde! siger Björn Ulvaeus smilende torsdag aften under et interview i London, der sendes direkte på YouTube.

- Vi gik i studiet med visheden om, at vi ikke ville udgive det, hvis det ikke levede op til vores standarder. Vi er meget stolte af det, forklarer Björn Ulvaeus med Benny Andersson ved sin side.

Medlemmerne Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad er alle i halvfjerdserne.

Bandets evige popularitet understreges af, at kollektion af hits 'Gold' i juli blev den første udgivelse i historien, der har tilbragt 1000 uger på top 100 af den britiske albumliste.