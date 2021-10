Officielt: Rocklegende stopper

Sangeren David Lee Roth, som stod i spidsen for Van Halen, siger farvel med koncerter i Las Vegas

David Lee Roth stopper.

Den amerikanske sanger med en glorværdig fortid i rockgruppen Van Halen har besluttet at pensionere sig selv.

Det fortæller den 66-årige entertainer noget overraskende i et interview med avisen Las Vegas Review-Journal.

- Jeg smider håndklædet. Jeg trækker mig tilbage. Dette er den første og den eneste officielle udmelding... Du fik nyheden. Del den med verden, lyder det fra den flamboyante frontmand.

David Lee Roth tager afsked med fem koncerter, der finder sted på House of Blues i Las Vegas omkring nytår.

Kæmpe succes

I interviewet, som tilsyneladende nærmere udviklede sig til en monolog, begrunder David Lee Roth til dels sin beslutning med en vis bekymring over sit helbred.

Van Halens ikoniske guitarist, Eddie Van Halen, døde efter længere tids sygdom i oktober 2020. Han blev 65.

David Lee Roth oplyser, at hans sidste shows vil blive med Van Halens trommeslager, Alex Van Halen.

Van Halen var et af de mest succesfulde rockbands i historien med et globalt pladesalg på over 80 millioner.

Gruppens største hit, 'Jump' fra 1983, der bruges af fodboldklubben Brøndby, når spillerne løber på banen, gik helt til tops på den amerikanske singlechart.

David Lee Roth har også opnået stor popularitet som soloartist.