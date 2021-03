'Old Town Road'-rapper chokerer: Giver djævelen lapdance

Lil Nas X, som har det borgerlige navn Montero Lamar Hill, storhittede med sangen 'Old Town Road' nu er han tilbage med en ny sang, 'Montero (Call Me By Your Name', og musikvideoen oser af sex og er fuld af religiøse symboler.

Det har fået mange til tasterne.

I musik videoen bliver Lil Nas X fristet af slangen i paradis, bliver stenet i Marie Antionette paryk, og tager en pole-stang direkte til helvede, hvor djævelen får sig lidt af en lapdance.

Det har fået mange til at kritisere rapperen, og kritikken går især på, at Lil Nas X burde vide, at mange af hans fans er børn.

'Lil Nas X er et helt nyt niveau af dæmonisk. I burde tjekke jeres børns playlister nu!' skriver en bruger på Facebook.

'Mit største problem er, at han ikke forstår 'Old Town Road' er en sang alle børn elsker. De følger med, og så udgiver han det her uden nogen advarsler, og alle vores børn ser det,' skriver anden kritiker på Twitter.

Lil Nas X har dog ikke meget til overs for de vrede kritikere.

'Jeg synger bogstaveligt talt om utroskab og lean (en drink med hostesaft der giver euforisende effekt, red.) i 'Old Town Road' det var dig der lod dit barn lytte. Skyd skylden på dig selv,' skriver Lil Nas X, som svar på kritikken.

Det er heller ikke helt uden grund at musikvideoen er som den er. Lil Nas X er åben homoseksuel, og sangen og musikvideoen handler om at stå frem som homoseksuel på trods af konsekvenserne.