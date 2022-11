Opsigtsvækkende autografskandale

Det amerikanske bogforlag Simon & Schuster, der for nylig udgav musikeren Bob Dylans seneste bog, 'The Philosophy of Modern Song', er havnet i en opsigtsvækkende skandale, efter at det har vist sig, at 900 håndsignerede bøger i virkeligheden er blevet 'håndsigneret' af en maskine. Det skriver Variety.

Da Bob Dylans forlag udgav bogen 'The Philosophy of Modern Song', der på dansk har fået titlen 'Den moderne sang', blev den - ud over de sædvanlige udgaver - også solgt i en eksklusiv udgave, der efter sigende var håndsigneret af mesteren selv.

Bøgerne med de eftertragtede autografer kostede mere end 4.000 kr. men så var de heldige modtagere også sikre på at være indehavere at et stykke litteratur, der har været berørt af selveste Bob Dylan.

For at der ikke skulle herske tvivl om ægtheden af de håndsignerede bøger, medfulgte der til hvert eksemplar et brev underskrevet af forlagets øverste chef, Jonathan Karp.

Brevet havde til formål at fungere som bevis på samlerobjektets ægthed og sjældenhed.

'Du holder noget meget unikt i dine hænder - et af blot 900 tilgængelige eksemplarer i USA. Dette brev er bekræftelse på, at den kopi - du holder i dine hænder - er blevet håndsigneret af Bob Dylan', stod der i brevet fra Simon & Schusters topchef.

Der gik dog ikke længe, før fans begyndte at undre sig over, at de på nettet kunne finde billeder af håndsignerede bøger med fuldstændig identiske underskrifter.

Efter i første omgang at have benægtet at have snydt måtte forlaget fredag krybe til korset og erkende, at de 'håndsignerede' bøger var blevet til ved hjælp fra en såkaldt autopen, der betyder, at underskriften ganske rigtigt er blevet tilføjet bogen med blæk - blot ikke af Bob Dylan selv, men ved hjælp af en mekanisk proces, hvor en robot har ført pennen.

Det viser sig, at de 900 bøger er blevet udstyret med Bob Dylans underskrift i 17 forskellige varianter, der hver især er en lille smule forskellige.

I et tweet indrømmer forlaget nu sin fejl og tilbyder at refundere pengene til køberne af de robotsignerede bøger.