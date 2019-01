Oscar-vindende legende er død

Den tredobbelte Oscar-vinder Michel Legrand er død.

Han blev 86 år. Det skriver nme.com.

En talsmand bekræfter dødsfaldet over for fransk presse.

Franskmanden nåede gennem et langt liv at samarbejde med legender som Frank Sinatra, Aretha Franklin, Ray Charles, Liza Minnelli, Barbra Streisand og Miles Davis, og han blev anset som en af sin tids mest anerkendte komponister.

Michel Legrand vandt sin første Oscar i 1968, hvilket blev gentaget i 1971 og 1983.

Derudover vandt han fem grammy-statuetter.

Komponisten Michel Legrand på et billede fra 2005. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt hans mest kendte værker er 'The Windmills of Your Mind'.

- For mig er han udødeliggjort gennem sin musik og sin personlighed. Han havde så optimistisk en personlighed med en slags naivitet. Han så alt i rosenrøde farver, siger den franske komponist Vladimir Cosma til AFP.

Legrand var aktiv helt frem til sin død, og han havde koncerter planlagt til foråret.

Han efterlader sig tre børn og sin hustru Macha Meril.