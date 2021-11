Otte mast ihjel under verdensstjernes festival

Otte mennesker blev mast ihjel under Travis Scotts festival i Houston fredag aften - hundredvis er sårede

Otte mennesker har mistet livet og hundredvis er såret efter, der opstod tumult, da gæster forsøgte at komme ind af en VIP-indgang til festivalen Astroworld Festival.

Det skriver CNN.

Den verdenskendte rapper Travis Scott står bag festivalen, der afholdes i Houston, Texas.

Publikum skulle være blevet presset sammen ved en af scenerne på festivalen under koncerten med netop Travis Scott.

- Det udløste en del panik, og det begyndte at give skader, folk faldt og blev bevidstløse, og det skabte yderligere panik, sagde brandchef Samuel Pena på et pressemøde ifølge NBC News.

Udover de otte omkomne, så er over 20 mennesker blevet kørt på hospitalet efter episoden. Flere af dem med hjertestop.

Travis Scott til Astroworld Festival i 2019. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Kaos på vej ind

Videoer fra steder viser også kaotiske scener, da publikum prøver at komme ind på festivalen. Her vælter et hegn og sammen med det flere personer. Den store menneskemængde bag dem bliver langsomt skubbet henover de liggende personer.

Der er ifølge det lokale politi ikke nogen sammenhæng mellem kaosset ved indgangen, og den senere ulykke under Travis Scotts koncert.

Der er solgt 50.000 billetter til festivalen.

Der er endnu ikke kommet en udtalelse fra hverken Travis Scott eller folkene bag festivalen.

Det er tredje gang, at festivalen løber af stablen.

Festivalen fortsætter ifølge programmet lørdag, men det er uvist, om det bliver til noget.

På programmet var der, udover Travis Scott selv, navne som Earth Wind & Fire, Tame Impala, og 21 Savage.