Overraskende besked: 'Jeg har ikke fortjent det'

Dolly Parton er beæret over at blive nomineret til Rock & Roll Hall of Fame - men hun vil ikke inkluderes

Nye navne skal traditionen tro findes til Rock & Roll Hall of Fame, men Dolly Parton håber ikke, hun bliver inkluderet i det fine selskab.

Den 76-årige sangerinde er ellers en af årets nominerede, men mandag har hun bedt om at blive fjernet fra listen. Det sker i et opslag på Twitter.

'Selv om jeg er ekstremt beæret og taknemmelig over at blive nomineret til Rock & Roll Hall of Fame, så føler jeg ikke, at jeg har fortjent det,' skriver hun blandt andet i opslaget.

Ifølge mediet Rolling Stone er det dog ikke nødvendigvis nok, at Dolly Parton ikke ønsker at blive valgt ind. Tidligere har folk som Axl Rose, John Lydon og Todd Rundgren ytret samme ønske, men endte alligevel med at blive inkluderet.

Inspireret

Dolly Parton antyder, at det handler om, at hun aldrig har udgivet et decideret rock and roll-album - endnu i hvert fald.

'Jeg håber, at Rock & Roll Hall of Fame vil forstå og være villige til at overveje mig igen - hvis jeg nogensinde bliver værdig,' skriver hun og fortæller, at man godt kan forvente et rock and roll-album fra hende i fremtiden.

'Det har dog inspireret mig til at udgivet et forhåbentlig godt rock and roll-album i fremtiden, hvilket jeg altid har ønsket. Min mand er total rock and roll-freak, og han har altid opfordret mig til at lave et,' skriver hun og ønsker tillykke til alle de andre nominerede.

Blandt de andre nominerede i år er rapperen Eminem, der en den eneste på listen, der er blevet nomineret første år, han opfylder kriterierne for at blive valgt. Blandt de andre nominerede er navne som Beck, Duran Duran, Eurythmics og Lionel Richie.

Det er muligt at stemme frem til 29. april, inden det bliver offentliggjort i løbet af maj.

Tidligere i marts udgav Dolly Parton sit 48. album, ’Run Rose Run’. Det var dog en ganske flad fornemmelse, mente Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, som kvitterede med to stjerner.