Overraskende udmelding: Stopper

Efter ni år er Jesy Nelson fortid i popgruppen Little Mix, der indtil nu har bestået af fire kvinder.

Grundet problemer med sit mentale helbred har hun nemlig valgt at forlade gruppen.

Det oplyser hun på sin Instagram-profil.

'Den sidste tid i bandet er virkelig gået ud over mit mentale helbred. Jeg har svært ved at leve op til de forventninger og det pres, der er i forbindelse med at være en del af en pigegruppe', skriver hun blandt andet i opslaget.

Her fortæller hun samtidig, at hun derfor nu vil fokusere på sig selv, men hvad fremtiden vil bringe, ved hun endnu ikke.

'Jeg er kommet til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg skal bruge tiden på at være sammen med dem, jeg elsker, i stedet for at fokusere på at gøre andre glade. Jeg er klar til at starte på et nyt kapitel i mit liv. Jeg ved endnu ikke, hvordan det kommer til at se ud, men jeg håber, I vil støtte mig i det', skriver hun.

For nylig var Litte Mix værter på MTV EMA, men her var Jesy Nelson heller ikke til stede. Forklaringen lød, at det skyldtes sygdom.

Fra venstre: Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Jade Thirlwall og Perrie Edwards, der tilsammen indtil nu har udgjort Little Mix. Foto: Joel C Ryan/Ritzau Scanpix

Sender tak

Samtidig sender Jesy Nelson en kærlig hilsen til de mange fans, der har fulgt hende og gruppen i de sidste ni år.

'Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været involveret i vores rejse. Alt det hårde arbejde og dedikation, der har været med til at gøre os til en succes', skriver hun og fortsætter med at sende en tak til de resterende medlemmer af Little Mix:

'Vigtigst af alt vil jeg sige tak til Jade, Perrie og Leigh-Anne for at være med til at skabe nogle af de mest fantastiske minder, jeg aldrig vil glemme. Jeg håber, at I vil blive ved med at forfølge jeres drømme og lave det musik, som folk elsker'.

Little Mix blev dannet i 2011 i forbindelse med den ottende sæson af det britiske 'X Factor', hvor de blev den første gruppe, der vandt programmet i dets historie.

Efter deres sejr underskrev de en kontrakt med 'X Factor'-dommer Simon Cowells pladeselskab Syco Music.

Siden har de udgivet flere hits - for eksempel 'Shout Out To My Ex' og 'Salute'.