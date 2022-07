Overrasker: Dansker i samarbejde med superstjerne

Seks år skulle der gå, før Beyoncé udgav endnu et album i sit eget navn.

Det længe ventede album 'Renaissance' er hendes første solostudieudgivelse siden albummet 'Lemonade' fra 2016.

Og på albummets krediteringsliste er et dansk navn at finde, skriver Soundvenue.

Den danske komponist Morten Ristorp, der går under kunstnernavnet Rissi, er krediteret på det nye album sammen med store stjernenavne som Jay-z, Pharrell Williams og Drake.

Der er 16 numre på det netop udgivne 'Renaissance'. Foto: Sony Music

Morten Ristorp har været med til at skrive og producere albummets fjerde sang, der hedder 'Cuff It'.

Morten Ristorp har tidligere arbejdet med andre internationale kunstnere. Han var et af de oprindelige bandmedlemmer i Lukas Graham, hvor han stadig er producer og sangskriver på deres sange, herunder store numre som '7years' og 'Mama Said'. Derudover har han arbejdet sammen med Kygo og OneRepublic.

Morten Ristorp er til venstre på billedet sammen med resten af Lukas Graham. Foto: Vincent Jannink/Ritzau Scanpix

Annonce:

Tilbage efter seks år

Albummet er Beyoncés første i eget navn, siden hun i 2016 udgav 'Lemonade'. Hun har dog ikke ligget på den lade side i de seks år, der er gået.

Blandt andet stod hun i 2019 bag musikken til genindspilningen af 'Løvernes konge' med albummet 'The Lion King: The Gift'. Hun har desuden udgivet flere singler, blandt andre 'Break My Soul', der udkom tidligere på sommeren som en forløber til 'Renaissance'.