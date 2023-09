Overrasker: Første gang i 21 år

'Better Place', der udkommer 29. september, bliver første sang fra NSYNC siden 2002

De har ikke lavet musik sammen i mere end to årtier, men inden længe kan man igen nyde tonerne af boybandet NSYNC.

Gruppen, der gik i opløsning i 2002, har nemlig annonceret, at de 29. september udgiver nummeret 'Better Place', som er en del af soundtracket til den kommende film 'Trolls Band Together'.

Det skriver medier som Deadline og People.

Allerede nu kan noget af sangen høres i traileren til filmen, ligesom brudstykker af den er udgivet på det sociale medie TikTok.

Taylor Swift fik sig noget af en overraskelse, da NSYNC pludselig blev kaldt på scenen til MTV Video Music Awards, men hvad hun ikke vidste var, at de skulle uddele en pris til netop hende.

Sammen igen

Nyheden fra NSYNC kommer, efter de tirsdag var genforenet på scenen til uddelingen af MTV Video Music Awards. Her overrakte de prisen for bedste pop-video til Taylor Swift.

Og popstjernen var helt tydeligt optaget af at se de fem tidligere bandmedlemmer sammen på scenen.

Selv en superstjerne kan blive paf over at møde sine teenage-idoler. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

- Laver I noget? Hvad skal der ske nu? De kommer til at lave noget, og jeg vil vide, hvad det er, lød det fra en benovet Taylor Swift på scenen.

NSYNC bestod af medlemmerne Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez og Chris Kirkpatrick.

De står bag numre som 'Bye Bye Bye' og 'It's Gonna Be Me'.