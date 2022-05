Overrasker i London

Johnny Depp var mandag aften tilbage på scenen i højt humør i England som gæstesolist til en af Jeff Becks koncerter.

Søndag optrådte 58-årige Depp sammen med Beck i Sheffield, og i aftes var det Royal Albert Hall i London, der lagde scene til besøget fra en af tidens mest omtalte kendisser.

Depps navn har ikke været på plakaten i forbindelse med Jeff Becks koncerter. 'Pirates of the Caribbean'-stjernen er dukket op til stor overraskelse - og begejstring - for publikum, og har virket særdeles oplagt og upåvirket af den retssag, han netop nu er hovedperson i.

Sammen optrådte Beck og Depp blandt andet med et 'remake' af John Lennons 'Isolation' fra 1970 samt med Marvin Gayes 'What’s Going On' og Jimi Hendrix-sangen 'Little Wing'.

At Johnny Depp er et finde på musikscenen, er langtfra en nyhed. Han var musiker, før han blev skuespiller og er som bekendt frontfigur i sit band, Hollywood Vampires. Bandet blev dannet i 2015 af Johnny Depp, Alice Cooper og Aerosmith-guitarist Joe Perry. Vampyrerne fra Hollywood har udgivet to albums.

Afhøringerne i den bitre og dramatiske retssag mellem Johnny Depp på den ene side og hans ekskone, Amber Heard, på den anden, sluttede i sidste uge.

Fredag holdt advokaterne for de to verdensstjerner deres afsluttende procedure, og nu venter både sagens to hovedpersoner og de millioner af mennesker, der har fulgt retssagen, på de syv jurymedlemmers afgørelse.

Dommen ventes at falde i denne uge.

Ekskæreste fortæller, at Johnny Depp var kontrollerende

Den spegede sag mellem de to stridende tidligere ægtefolk startede, da Johnny Depp hev Amber Heard i retten, da hun i en klumme i The Washington Post i 2018 antydede, at han var voldelig under deres ægteskab.

Det fik Depp til at sagsøge hende og kræve 50 millioner dollars. Siden har hun mod-sagsøgt ham for det dobbelte

Du kan læse om alle detaljerne fra den vanvittige sag her.

Forstå hele sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard i videoen nedenunder.