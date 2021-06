Overrasker: Vildt usædvanligt

Popidolet Halsey udgiver album i samarbejde med rockikonet Trent Reznor fra dystre Nine Inch Nails

Medina udsender sange med Sort Sol.

Det har vi ikke oplevet endnu, men nu er der en amerikansk pendant på vej.

Popstjernen Halsey har nemlig afsløret, at hendes kommende album ganske overraskende er produceret af selveste Trent Reznor og Atticus Ross fra det legendariske og lyssky rockband Nine Inch Nails.

Udgivelsen har fået titlen 'If I Can’t Have Love, I Want Power'. Det fremgår ikke, hvornår resultatet af det usædvanlige samarbejde udkommer.

Manson og Lynch

Halsey har annonceret nyheden på sociale medier, hvor man kan høre et kort dystert klip af en sang, der lyder umiskendeligt som Nine Inch Nails.

Rockgruppens altdominerende hovedkraft, Trent Reznor, har tidligere produceret blandt andre Marilyn Manson, og han er desuden kendt for at kreere soundtracks for mesterinstruktører som David Lynch og David Fincher.

'If I Can’t Have Love, I Want Power' bliver Halseys fjerde album. Forgængeren 'Manic' udkom i fjor.

Sangerinden besøgte senest Danmark i februar 2020, hvor hun gav koncert i Royal Arena på Amager.

Nine Inch Nails har optrådt på dansk grund adskillige gange gennem årene.