Ozzy Osbourne afslører alvorlig sygdom

Sangeren John Michael Osbourne, bedre kendt som Ozzy Osbourne, afslører nu, at han er blevet ramt af den alvorlige sygdom Parkinson, der er en neurologisk lidelse, som eksempelvis viser sig ved langsomme bevægelser, muskelsvind og rysten.

Det sker, efter at han den seneste tid har kæmpet med omfattende smerter.

Det fortæller Ozzy Osbourne i et interview i 'Good Morning America'.

- Det er ikke en dødsdom, men det påvirker nerverne i din krop. Nogle gange har du en god dag, så en god dag og derefter en virkelig dårlig dag, siger han i interviewet, hvor hans hustru Sharon Osbourne også deltog.

Holdt det hemmeligt

I interviewet fortæller Ozzy Osbourne, at han bevidst har holdt sygdommen skjult, men at det ikke har været nemt.

- Det er hårdt at skjule sådan noget – du føler dig hele tiden forkert. Du føler dig skyldig. Jeg er ikke god til at have hemmeligheder. Jeg kan ikke gå rundt med det mere. Jeg er løbet tør for undskyldninger, siger den 71-årige sanger og fortsætter:

- Jeg har det bedre nu, hvor jeg har åbnet op om, at jeg har Parkinson, tilføjer han.

Fakta om Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom er en kronisk neurologisk sygdom, hvor hjernen får problemer med at fremstille signalstoffet dopamin. Dopaminsystemet er nært forbundet med bevægelse og lystfølelse. Cirka 7300 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom, men mange flere er påvirkede af sygdommen som pårørende. Gennemsnitsalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne. Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men kan effektivt behandles med medicin og fysisk træning, som kan dæmpe symptomerne. Parkinsons sygdom har følgende typiske symptomer: - Rysten - Muskelstivhed - Langsomme og træge bevægelser Vis mere Luk

Han og konen, Sharon Osbourne, vil nu tage til Schweiz, hvor Ozzy kan modtage mere behandling for sygdommen.

- Vi tager derhen, hvor vi får svar, siger Sharon Osbourne i interviewet.

- Vi er heldige, at vi har råd til det, fortsætter Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne har længe holdt sin sygdom skjult. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ozzy Osbourne håber stadig, at han kan få det så godt, at han kan vende tilbage til scenen og tage på turné igen i den nærmeste fremtid.

- Det er det længste, han nogensinde har været hjemme. Han har virkelig behov for at komme ud igen, siger Sharon Osbourne, inden Ozzy Osbourne tilføjer:

- Jeg kan ikke vente med at få det bedre og komme på vejen igen. Det er det, der slår mig ihjel. Jeg har brug for det – det er mit stof!, siger han videre.

Sidste år aflyste Ozzy Osbourne en række koncerter på grund af sygdommen.

Legenden udsender albummet 'Ordinary Man' 21. februar.