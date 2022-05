Pioner: Hitsanger er død

Countrysangeren Mickey Gilley er død i en alder af 86.

Den amerikanske entertainer, der hittede stort i 1970'erne og 80'erne, sov stille ind omgivet af familie og venner.

CNN bringer nyheden.

Mickey Gilley sendte ikke mindre end 42 singler ind på countrychartens top 40 i USA, og hele 17 af dem gik helt til tops.

Blandt stjernens mest succesfulde indspilninger er 'Room Full of Roses', 'Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time' og hans fortolkning af klassikeren 'Stand by Me'.

Fætter til legende

Mickey Gilleys karriere fik nyt liv i 1980'erne på baggrund af filmen 'Urban Cowboy', der blev indspillet i sangerens gigantiske countrybar i Texas.

Blockbusteren, der havde John Travolta og Debra Winger i hovedrollerne, var stærkt medvirkende til at popularisere countrymusikken i de amerikanske storbyer, og Mickey Gilley fik status som pioner inden for den mere poppede countrylyd.

Sangeren, der stammede fra Mississippi, var fætter til legenden Jerry Lee Lewis.

Mickey Gilley var aktiv frem til kort før sin død, og veteranen havde været på landevejen og givet ti koncerter i april.