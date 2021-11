Pisser på fan: Risikerer fængsel

Sophia Urista fra rockbandet Brass Against kan få fængselsstraf efter vildt optrin under festivalkoncert

Er det lovligt at invitere en fan på scenen og pisse vedkommende i ansigtet?

Det er politiet i Daytona Beach i Florida ved at undersøge.

Sangerinden Sophia Urista fra det amerikanske coverband Brass Against urinerede på en tilhænger under en koncert på festivalen Welcome To Rockville forleden.

Frontkvinden blev trængende under en fortolkning af Rage Against The Machines slagsang 'Wake Up'.

Gjorde scenen ren

Det lokale politi har åbnet en efterforskning af hændelsen, skriver The Daytona Beach News-Journal.

Ifølge lokal lovgivning er det forbudt at 'blotte sine seksuelle organer offentligt (...) på en vulgær og uanstændig måde'.

Hvis Sophia Urista findes skyldig, kan hun få en bøde på 1000 dollars (6500 kroner) eller op til et års fængsel.

Brass Against har siden undskyldt det bemærkelsesværdige optrin og oplyst, at sangerinden gjorde scenen ren bagefter.

Bandet spiller support, når Tool giver udsolgt koncert i Royal Arena på Amager 23. april. Brass Against optræder desuden på Train i Aarhus 15. juni.

Sophia Urista er tidligere deltager i det amerikanske show 'The Voice'. Foto: Arturo Holmes/Getty Images

