Pop-ikon gør det igen: Sætter vild rekord

Det kan nogle gange virke, som om pop-ikonet Taylor Swift slår rekorder, ligesom vi andre skifter underbukser.

Det er nemlig kun en måned siden, at Swift satte en vild rekord, da hun blev den første kvinde nogensinde, som havde hele fire albums på den amerikanske album-hitliste samtidig.

Og nu gør hun det altså igen.

Hun er nemlig den første kvinde i Spotifys historie til at opnå 100 millioner månedlige lyttere. Det skriver Spotify selv på det sociale medie X:

I opslaget skriver Spotify desuden 'dronninge-opførsel' om Swifts bemærkelsesværdige bedrift.

Ikke første gang

Men det er ikke første gang, at Taylor Swift slår rekorder på musiktjenesten.

Sidste år slog hun nemlig også rekorden for det mest streamede album på Spotify på et døgn. Det oplyste tjenesten på X, som tidligere hed Twitter:

'Før klokken overhovedet har slået midnat til den 22. oktober, har Taylor Swift slået rekorden for det mest streamede album på en enkelt dag i Spotifys historie. Tillykke, Taylor Swift,' lød det på Spotifys profil.

Det gjorde hun med sit album 'Midnights', hvor interessen var så stor, at Spotify oplevede tekniske problemer i forbindelse med udgivelsen.

Canadisk bøn

Med alle Swifts' rekorder er der intet at sige til, at hendes verdensturné har medført stor interesse fra hele verden.

Det gælder også den canadiske premierminister, Justin Trudeau, som tilbage i juli forsøgte at overtale ikonet til at lægge vejen forbi Canada.

'It's me, hi (det er mig, hej, red.),' indleder han et opslag på X med en tydelig reference til sangen 'Anti-Hero' fra 'Midnights'.

Faktisk er hele Trudeaus hilsen til Swift én lang reference, hvor han kommer omkring sange som 'I Know Places' og 'Cruel Summer'.

'Jeg kender til steder i Canada, som ville elske, at du kom. Så lad det ikke blive endnu en ond sommer. Vi håber at se dig snart,' skriver han (oversat til dansk).

