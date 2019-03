Popband dræbt i trafikulykke

Den engelsk-norske duo Her's og deres manager har mistet livet i Californien under en større turné

Begge medlemmer af popbandet Her's og deres manager er blevet dræbt i en trafikulykke i USA.

Duoen fra Liverpool, der bestod af Stephen Fitzpatrick og Audun Laading, samt deres manager, Trevor Engelbrektson, mistede livet, mens de var på vej til en koncert i Santa Ana, Californien.

Det skriver blandt andre BBC

Her's var på en længere turné i Nordamerika, da ulykken indtraf tidligt onsdag morgen lokal tid.

Gruppen udgav deres debutalbum, 'Song's of Her's', i 2017, og sidste år fulgte 'Invitation to Her's'.

Tidligere på måneden havde Her's optrådt på den populære festival South by Southwest i Austin, Texas.

Stephen Fitzpatrick og Audun Laading mødtes som studerende i Liverpool. Audun Laading var nordmand.

Her's pladeselskab, Heist or Hit, mindes duoen på Facebook.