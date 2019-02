Popdiva beskyldes for porno

Det er surt at være fan af Ariana Grande og Ed Sheeran i den indonesiske provins Vestjava.

I hvert fald mellem klokken 3 om natten og 22.

Myndighederne har nemlig besluttet, at indbyggerne ikke må spille hits som Ariana Grandes 'Love Me Harder' og Ed Sheerans 'Shape of You' i det tidsrum.

Det skriver The Guardian

Sangene er blandt de 85, som en kommission i det konservative Vestjava har vurderet er for stødende.

I et notat fremgår det, at sangenes tekster indeholder 'pornografi, pornografisk associering og obskønitet'.

Der bor 48 millioner i Vestjava, men amerikanske Ariana Grande og engelske Ed Sheeran klarer sig nok uden provinsens støtte, for de er blandt tidens mest populære popstjerner.

Ed Sheerans seneste album, 'Divide', var det mest solgte album på verdensplan i 2017, og Ariana Grandes nye 'Thank U, Next', bragede ind på førstepladsen af albumlisterne i blandt andet USA, Storbritannien og Danmark.

Ariana Grande giver udsolgt koncert i Royal Arena på Amager 1. oktober, mens Ed Sheeran fylder Tusindårsskoven i Odense både 27. og 28. juli.