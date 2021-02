Popgigant gør det igen

Taylor Swift annoncerede i går på sin Instagram, at genindspilningen af hendes andet studie album, 'Fearless (Taylor's Version)', er færdigt, og fans kunne glæde sig til at få den første smagsprøve på det nye album kort efter.

Taylor Swift overrasker igen

Den genindspillede udgave af kærlighedssangen 'Love Story' blev udgivet i nat, som den første af pop-sangerindens genindspilninger, siden Justin Bieber og Ariana Grandes musikchef, Scooter Braun, i 2019 opkøbte masters til Taylor Swifts første seks album.

Det betød, at Scooter Braun fik ejerskab over alt Taylor Swifts musik udgivet inden 2018.

Artiklen fortsætter under videoen

Tidligere på måneden blev Swift sagsøgt af en forlystelsespark

Absurd: Hun er vildt overvurderet

Siden har Scooter Braun solgt Taylor Swifs masters videre, og sangerinden valgte at genindspille de albums, hun har mistet, for igen at tage ejerskab over sin eget musik.

'Fearless (Taylor's Version)' bliver udgivet 9. april og kommer udover de velkendte sange fra det originale album til at indeholde seks nye sange, der ikke kom med på albummet, da det først blev udgivet i 2008.



Taylor Swift angribes af forlystelsespark