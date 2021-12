Popidol: Det skal være brutalt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

2021 har været et gigantisk år for Olivia Rodrigo.

Den blot 18-årige popsangerinde fra Californien er braget igennem med debutalbummet 'Sour', der tog førstepladsen på charts verden over.

I et interview med Variety fortæller Olivia Rodrigo nu om den 'brutale ærlighed', der ligger til grund for hendes successange:

- Jeg har altid set op til piger, der kunne rocke igennem og skrive de her sange, der er så brutalt ærlige, så jeg var meget stolt af det faktum, at jeg måske kunne blive den person for piger, der vokser op i dag.

Poidolet, hvis seneste single hedder 'Brutal', nævner Alanis Morissette og Gwen Stefani som forbilleder, fordi de 'siger ting, der på en måde er chokerende'.

Terapeutisk proces

Olivia Rodrigo har skrevet sangene på 'Sour' i samarbejde med primært landsmanden Dan Nigro, og hun beskriver processen som terapeutisk.

Det har kærlighedssangen 'Drivers License', der blev et kæmpehit, tilsyneladende også været for hendes fanskare:

- Det er fantastisk, at den har givet mening for så mange mennesker, der har relateret til den, for når alt kommer til alt, så skriver jeg sange, fordi det hjælper mig igennem de svære ting i livet, forklarer Olivia Rodrigo.

'Sour' er netop kåret til årets album i Rolling Stone, og i november blev det hædret med en statuette for årets udenlandske album ved Danish Music Awards.

2022 kan også blive gigantisk for Olivia Rodrigo. Hun er nomineret til syv Grammys, når den eftertragtede musikpris uddeles i Los Angeles sidst i januar.