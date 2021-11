Popidol: Slut med porno og pot

Det er slut med porno og pot for popstjernen Zara Larsson.

Den svenske sangerinde fortalte for nyligt om sine nu forhenværende laster i podcasten 'Fördomspodden', hvor hun ifølge Aftonbladet har følgende forklaring på de drastiske tiltag:

- Hvis man har et godt forhold og bor sammen, så føler jeg, det er nok bare at have sex, hvis man er lidt liderlig. Hvorfor skulle jeg låse mig inde på toilettet og se porno? Det virker meget fremmed for mig personligt.

Zara Larsson, der er kæreste med danseren Lamin Holmén, har også droppet at ryge pot.

- Jeg hader at føle, det skal være en del af min personlighed. Det er ikke sexet at have det sådan, oplyser popidolet.

Kæmpe fiasko

Man skal altså ikke forvente, at 23-årige Zara Larsson handler lidt ind på Christiania, når hun fredag giver koncert få kilometer væk i Royal Arena.

Pot og porno er imidlertid langt fra det eneste, entertaineren fra Stockholm er holdt op med. Hun hitter heller ikke længere.

Zara Larsson har haft sponsoraftaler med selskaber som Ikea og Huawei. Foto: Charlotte Rutherford

Debutalbummet '1' sikrede succes i Skandinavien, og toeren 'So Good' gjorde Zara Larsson til en global stjerne i 2017.

Årets 'Poster Girl' er imidlertid blevet en øredøvende fiasko for sangerinden, der ikke formåede at sende albummet ind på den danske top 40, hvor 'So Good' tilbragte 37 uger.

Royal Arena er da også markant nedskaleret til svenskerens besøg i den kommende uge.

Zara Larsson har ikke optrådt i Danmark, siden hun underholdt på Smukfest i sommeren 2017.