Poplegende brækker nakken

Randy Newman kommer alligevel ikke til Danmark om en måneds tid.

Den legendariske sangskriver skulle have optrådt i DR Koncerthuset i København 1. april, men han har udskudt hele sin forårsturné i Europa på grund af en brækket nakke.

Det oplyser arrangøren Live Nation.

Tilsat vanlig humor forklarer Randy Newman blandt andet:

'For nyligt opdagede jeg, at jeg skrumpede. Mennesker, jeg normalt tårner op over, tårnede nu op over mig. Kunne det være gengæld, fordi jeg skrev 'Short People'? Det viste sig, at min nakke var brækket. De opererede mig succesfuldt, tror jeg.'

Ny dato snarest

Den californiske veteran, der er 78 år gammel, forklarer endvidere, at hans læge siger, han ikke er helt klar til at turnere.

En ny koncertdato vil blive offentliggjort snarest. Billetkøbere opfordres til at beholde deres billet, da denne vil være gyldig til den nye dato.

Randy Newman har været plaget af helbredsproblemer de senere år og har udsat og aflyst flere koncerter på grund af operationer i knæ og hofte.

Sangskriveren regnes som en af fagets dygtigste, og ud over en stribe anmelderroste album står kapaciteten bag en lang række soundtracks. Han er nærmest fast komponist for Pixar.

Randy Newman har været nomineret til 22 Oscars og har vundet to.

Han har syv Grammy Awards på kaminhylden. Eller hvor han nu stiller dem.