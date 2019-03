Poplegende er død

Sangeren Scott Walker er død.

Dem gådefulde crooner med en fortid i popgruppen The Walker Brothers blev 76.

Det skriver BBC

Dødsårsagen er ikke oplyst.

Scott Walker brød igennem som teenageidol med The Walker Brothers midt i 1960'erne, men i et enestående karriereforløb udviklede han sig senere til dragende crooner og sågar vildt eksperimenterende outsider inden for avantgarde.

Sangeren var født i USA, men blev engelsk statsborger i 1970'erne.

The Walker Brothers hittede med stort anlagte popsingler som 'Make It Easy on Yourself', 'My Ship Is Comin' In' og 'The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)'.

Scott Walker imponerede i eget navn med især sine fire første soloplader, der har opnået klassikerstatus.

Den utilnærmelige sanger holdt sig væk fra rampelyset i mange år i 1980'erne og 1970'erne, men fik et opsigtsvækkende comeback med 'Tilt' i 1995.

Albummet indvarslede sangerens grænsesøgende sidste årtier.

Opdateres....