Popsanger dræbt i flystyrt

Den brasilianske popsanger Gabriel Diniz har mistet livet, efter en indenrigsflyvning mandag fra Salvador til Maceió endte fatalt.

Han blev blot 28 år.

Flyet styrtede ned, hvilket kostede popsangeren livet. Det bekræfter Universal Music Brazil i en pressemeddelelse.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget nyheden om sanger- og sangskriver Gabrial Diniz' tragiske død, lyder det.

Gabriel Diniz' karriere var på vej frem, og han havde allerede lagt navn til to store hits, 'Jenifer' og 'Acabou Acabou (Quando Eu Digo Que Acabou', sange der på Spotify er streamet henholdsvis 61 og 55 millioner gange i skrivende stund.

Stort talent

Hos Universal Music beskriver man den 28-årige sanger som et af de helt store talenter i den brasilianske musikindustri.

- Han var en af vores bedste artister, der var på vej op i Brasilien. Meget talentfuld og et af de gladeste mennesker, jeg nogensinde har mødt.

- Hvil i fred, min ven. Må dine sange blive foreviget og hjælpe os til at lindre smerten, udtaler pladeselskabets øverste chef i Brasilien, Paulo Lima.

Ifølge flere medier var popsangeren på vej hjem for at møde sin kæreste, da flyet styrtede ned ved byen Porto Do Mato på den brasilianske østkyst. Han var derudover ven til Liverpool-spilleren Roberto Firmino og optrådte ved fodboldspillerens bryllup i 2017.

'Der er ting, som er svære at forstå. Den besked om kærlighed og glæde, som du efterlod her på jorden gennem dine sange, er ubeskrivelig. Jeg er glad for at have mødt dig. Hvil i fred,' skriver Roberto Firmino på Instagram.