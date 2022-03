Popstjerne aflyser koncerter i Rusland

Louis Tomlinson fra det nu opløste boyband One Direction har aflyst sine koncerter i Rusland

Louis Tomlinson holder ikke koncert i Rusland til sommer alligevel.

Det sker på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det tidligere medlem af boybandet One Direction fortæller desuden, at han også har valgt at aflyse sin koncert i Ukraines hovedstad Kiev.

Det skriver stjernen på Twitter.

'Grundet de seneste begivenheder i Ukraine må jeg desværre meddele, at mine koncerter i Moskva og Kiev er aflyst indtil videre. Sikkerheden for mine fans er min prioritet, og mine tanker går ud til det ukrainske folk og alle dem, der lider på grund af denne unødvendige krig', lyder det i opslaget.

Ifølge BBC havde Tomlinson planlagt koncerter i juli i år.

Ikke den eneste

One Direction-stjernen er bestemt ikke den eneste kunstner, der har aflyst koncerter i de to lande.

Også Green Day, Nick Cave og det britiske rockband Franz Ferdinand er blandt utallige navne, som har valgt at aflyse.

Franz Ferdinand under en koncert i USA i 2018. Foto: Paul R. Giunta/Invision/AP/Ritzau Scanpix

I en pressemeddelelse skriver bandet:

'Vi elsker Rusland. Dette skønne land har inspireret vores band gennem kunst og litteratur, og siden vi spillede der første gang for 17 år siden, har vi bygget et rigt og dybt forhold til vores russiske fans.'

De uddyber i pressemeddelelsen, at de fordømmer Ruslands beslutning, og at de håber, deres fans vil vise solidaritet med Ukraine.

'Vi ved, at I ser skørheden i jeres lands lederskab. Vi ved, at I ikke ønsker krig. Vi vil ikke have krig'.

Frank Ferdinand optræder i Vega i København til efteråret.