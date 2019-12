Popstjerne død i sin bil

Hitmageren Greedy Smith fra det australske succesband Mental As Anything fik hjerteanfald bag rattet

Sangeren og sangskriveren Greedy Smith er død.

Frontmanden fra det australske popband Mental As Anything døde af et hjerteanfald, mens han kørte bil i Sydney. Han blev 63.

Det skriver The Guardian og flere andre internationale medier.

Greedy Smith var med til at danne Mental As Anything i 1976.

Enorm popularitet

Musikeren stod bag en af gruppens største succeser 'Live It Up', der blev et verdenshit midt i 1980'erne, efter sangen var med i blockbusteren 'Crocodile Dundee'.

Mental As Anything har opnået massiv popularitet i Australien, hvor bandet har status af folkeeje.

I oktober blev Greedy Smith optaget i Australian Songwriters Hall of Fame.

Mental As Anything var på turné, da sangeren døde, og de skulle have optrådt i Melbourne i morgen.

Gruppens mangeårige presseagent, Dianna O’Neill, oplyser, at hun aldrig havde oplevet Greedy Smith være syg.