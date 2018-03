Popstjerne dømt for menneskesmugling

Den indiske popstjerne Deler Mehndi er blevet idømt to års fængsel for menneskesmugling.

Sangeren og seks andre blev i 2003 anklaget for i 1998 og 1999 at have taget mindst ti illegale migranter, der var forklædt som dansere, med på turné til USA.

I går fredag faldt dommen i delstaten Punjab, skriver BBC

Deler Mehndi blev løsladt mod kaution. Han agter at anke dommen.

Efter politiet i Punjab startede sagen mod popstjernen, har mere end 35 mennesker beskyldt sangeren for bedrageri.

De anklager Deler Mehndi for at have modtaget store pengesummer uden efterfølgende at ville smugle dem til udlandet.

Deler Mehndi var en af de mest populære sangere i Punjab i 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne.

Han har optrådt i adskillige Bollywood-film, og hans debutalbum blev solgt i mere end 20 millioner eksemplarer.

Deler Mehndi har turneret i blandt andet Storbritannien, Spanien og USA.