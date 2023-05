Popstjerne er død

Linda Lewis er død i en alder af 72.

Den engelske sangerinde, som kombinerede pop, soul og funk, havde flere hits i 1970'erne.

The Guardian og andre britiske medier bringer nyheden.

Linda Lewis' dødsårsag er ikke oplyst, men ifølge hendes familie døde hun 'fredeligt' i sit hjem onsdag.

Fem oktaver

Sangerinden fra London havde en vokal spændvidde på fem oktaver, og hun sang kor for navnkundige kolleger som blandt andre David Bowie, Cat Stevens og Rod Stewart.

Op gennem 1970'erne udsendte Linda Lewis en lang række udgivelser i eget navn. Blandt andre 'It's in His Kiss', 'Baby I'm Yours' og 'Rock-a-Doodle-Doo' hittede i Storbritannien.

Popstjernen optrådte i 1970 på den første udgave af Europas måske mest legendariske festival, engelske Glastonbury.

I en lang karriere var Linda Lewis aktiv fra 1960'erne og frem til kort før sin død.