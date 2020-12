Popstjerne har kræft: - Jeg kæmper

Sarah Harding har opdateret fans om sit forløb med cancer.

Den britiske popstjerne, der har en fortid i succesgruppen Girls Aloud, afslørede i august, at hun lider af brystkræft, som har spredt sig til andre dele af kroppen.

I et opslag på sociale medier skriver den 39-årige sangerinde blandt andet:

'Jeg kan ikke benægte, at tingene er hårde lige nu, men jeg kæmper så hårdt, jeg overhovedet kan, og jeg er så modig, som jeg kan være.'

Popstjerne ramt af kræft

Desuden takker Sarah Harding for den støtte, hun har modtaget, siden hun offentliggjorde sin diagnose.

Popidolet røber i øvrigt, at hun er ved at færdiggøre selvbiografien 'Hear Me Out'. Den er planlagt til udgivelse efter jul.

Sarah Harding i centrum for Girls Aloud i London i 2009, hvor de hittede med 'Untouchable'. Foto: Joel Ryan/AP

Sarah Harding fik sit gennembrud i 2002 som medlem af popgruppen Girls Aloud, der var et produkt af det britiske tv-show 'Popstars: The Rivals'.

Girls Aloud opnåede enorm popularitet i Storbritannien og havde 20 singler i træk, som indtog den britiske hitlistes top ti - fire nåede førstepladsen. Bandet blev opløst i 2013.

Sarah Harding har også arbejdet som skuespiller og model.