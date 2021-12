Popstjerne ødelagt af porno

Den amerikanske sangerinde Billie Eilish forklarer, at hun har taget skade af at se porno som barn

Popidolet Billie Eilish begyndte at se porno i en alder af 11. Og det var ikke sundt.

- Jeg tror faktisk, det ødelagde min hjerne, og jeg er utroligt knust over, at jeg var eksponeret for så meget porno, fortæller den californiske verdensstjerne i 'The Howard Stern Show'.

NME bringer nyheden.

Billie Eilish, der bliver 20 år på lørdag, har sunget om at se porno i sangen 'Male Fantasy':

- Jeg synes, porno er en skændsel, siger sangerinden, som forklarer, at hun så det for at føle sig som 'en af drengene'.

Havde mareridt

Billie Eilish udtaler, at hun plejede at have mareridt om de videoer, hun havde set, og det påvirkede hendes første seksuelle forhold negativt:

- Jeg sagde ikke nej til ting, der ikke var gode, de første par gange. Det var, fordi jeg troede, at det var meningen, jeg skulle være tiltrukket af det.

- Jeg er så vred over, at porno er så populært, og jeg er så vred på mig selv over, at jeg tænkte, det var o.k. Den måde, vaginaerne ser ud i porno, er fucking vanvittigt. Ingen vagina ser sådan ud. Sådan ser kvinders kroppe ikke ud. Sådan kommer vi ikke, fastslår Billie Eilish.

Popstjernen starter verdensturné i begyndelsen af 2022, men trods adskillige koncerter i Europa hen over sommeren har hun ikke offentliggjort et besøg på dansk grund.

Billie Eilish har tidligere optrådt i Store Vega i København og på festivalen Tinderbox i Odense.