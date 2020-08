Popstjerne ramt af kræft

Sarah Harding, tidligere medlem af pigegruppen Girls Aloud, har i dag afsløret, at hun er ramt af brystkræft.

I en meddelelse på Instagram forklarer sangerinden, at sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen.

Den 38-årige englænder skriver blandt andet:

'Der er ingen nem måde at sige dette på, og det føles ikke rigtigt at skrive det, men her kommer det: Tidligere i år fik jeg konstateret brystkræft, og for et par uger siden fik jeg den frygtelige nyhed, at kræften har spredt sig til andre dele af min krop.'

Kæmper hårdt

Sarah Harding fortsætter:

'Jeg får i øjeblikket ugentlig kemoterapi, og jeg kæmper så hårdt, jeg overhovedet kan.'

Sarah Harding i centrum for Girls Aloud i London i 2009, hvor de hittede med 'Untouchable'. Foto: Joel Ryan/AP

Sarah Harding fik sit gennembrud i 2002 som medlem af popgruppen Girls Aloud, der var et produkt af det britiske tv-show 'Popstars: The Rivals'.

Girls Aloud opnåede enorm popularitet i Storbritannien og havde 20 singler i træk, som gik ind på top ti på hitlisten - fire gik helt til tops.

Bandet blev opløst i 2013, men havde angiveligt planer om at lade sig gendanne.

Sarah Harding har også arbejdet som skuespiller og model.