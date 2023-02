Popstjerne skærer ned på turnéer

Michael Bublé fortæller, at han nu vil optræde mindre end før. Det skyldes, at sangeren vil bruge mere tid sammen med familien

Den canadiske popstjerne Michael Bublé kommer ikke med de bedste nyheder til dem, der elsker at se ham synge live.

47-årige Michael Bublé fortæller nemlig, at han i fremtiden vil skære ned på turnéer, da sangeren vil tilbringe mere tid sammen med familien. Det siger han i et interview med Gala Magazine.

- Jeg har indset, at jeg er ulykkelig uden min familie. Så jeg er begyndt at skære ned i turnéerne - tre uger på tur, to uger fri. Det driver min manager til vanvid, fortæller Michael Bublé til magasinet.

Crooneren giver koncert i Royal Arena i København og Boxen i Herning midt i marts.

Han er gift med den argentinske skuespillerinde og model, 35-årige Luisana Lopilato. De har været gift siden 2011 og har sammen børnene Cielo, der blev født i august, Noah på otte år, Elias på seks år og datteren Vida på tre år.

Far til fire

Michael Bublé og Luisana Lopilato annoncerede i august, at de var blevet forældre til fire. Det gjorde parret på Instagram.

'Fra kærlighed kommer liv, lys og hende... vores baby Cielo Yoli Rose Bublé. Du ankom endelig til vores liv med dine 3.8 kg!!! Tak gud for denne uendelige velsignelse, vi elsker dig!! Noah, Elias, Vida og din mor og far', skrev ægteparret til et billede af datterens fod.

Den canadiske sanger fortalte tilbage i juni til People, at parret ville nyde graviditeten, da det højst sandsynligt skulle være den sidste.

Derfor er der altså ikke de store udsigter til, at Michael Bublé og Luisana Lopilato bliver forældre til barn nummer fem.