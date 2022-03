Popstjernen Tom Parker er død

Den britiske sanger fra bandet The Wanted, Tom Parker, er død - 33 år gammel.

Det bekræfter hans kone, Kelsey, over for The Sun.

Tom Parker har siden 2020 kæmpet en kamp mod en uhelbredelig kræftsvulst i hjernen, som han altså nu har tabt.

'Det er med det tungeste hjerte, at vi kan bekræfte, at Tom døde tidligere i dag med hele sin familie ved sin side. Vores hjerter er knust. Tom var centrum i vores verden, og vi kan ikke forestille os vores liv uden hans smitsomme smil og energiske tilstedeværelse', siger Kelsey i en udtalelse til mediet og fortsætter:

'Vi er meget taknemmelige for den kærlighed og støtte, vi har mærket, og vi beder om, at vi alle kan samles om at sikre, at Toms lys fortsat vil skinne for hans smukke børn'.

Tom Parker og hans kone, Kelsey, har sammen to børn, Aurelia på to år og Bodhi på et år.

Da han i 2020 fik sin diagnose, fik han ifølge The Sun at vide, at han kun ville overleve i 18 måneder. Han har dog siden været i behandling, blandt andet med kemoterapi, og i efteråret kunne han dele de glædelige nyheder, at svulsten var kommet under kontrol.

Det britisk-irske boyband The Wanted består af medlemmerne Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker og Nathan Sykes. Foto: Universal

I sidste uge annoncerede Tom Parker, at han havde skrevet en bog om sin kamp mod sygdommen.

'Min bog handler ikke om at dø. Det er en bog om at leve. Det er en bog om at finde håbet, uanset hvilken situation man stilles over for og at leve på bedste vis uanset hvad', udtalte han i den forbindelse.

The Wanted, der blev dannet i 2009, står bag numre som 'Glad You Came' og 'Chasing the Sun'.