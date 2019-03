Popstjerner i sex-skandale stopper

Profiler inden for Sydkoreas lukrative musikindustri trækker sig efter anklager om prostitution og sexvideoer

Den sydkoreanske popverden er ramt af en kæmpe sexskandale.

Seungri og Jung Joon-young, der er idoler inden for den enormt populære genre K-pop, har i denne uge begge trukket sig fra showbusiness efter afsløringer om prostitution og sexvideoer.

Det skriver BBC.

28-årige Seungri, der har opnået massiv berømmelse som sanger i boybandet Big Bang, er anklaget for at have skaffet prostituerede til potentielle forretningsforbindelser.

Se også: Ny video: Urinsex med 14-årig

Popstjernen nægter sig skyldig i rufferi.

Big Bang kaldes The Kings of K-pop og har solgt over 140 millioner plader.

Angrer sine handlinger

Kollegaen Jung Joon-young har indrømmet hemmeligt at have filmet sig selv dyrke sex med mere end ti kvinder, hvorefter stjernen har delt optagelserne i chatrooms.

I en pressemeddelelse udtaler 30-årige Jung Joon-young:

'Resten af mit liv vil jeg angre mine amoralske og ulovlige handlinger. Jeg vil oprigtigt samarbejde med politiet i deres efterforskning og modtage min straf.'

Se også: Blev kun 33: Popstjerne fundet død

De to sager er kædet sammen, da politiet under efterforskningen af Seungri angiveligt stødte på Jung Joon-youngs sexoptagelser.

K-pop er en genre i kæmpemæssig fremgang, og den har de senere år spredt sig langt ud over Sydkoreas grænser.

Se også: Sexdukken punkterede i Royal Arena

Gruppen BTS sendte i fjor albummet 'Love Yourself: Tear' helt til tops på Billboard 200 i USA som det første asiatiske navn nogensinde.

BTS optræder på legendariske Wembley i London til sommer, og alle billetterne blev solgt på blot 90 minutter, så der er efterfølgende arrangeret ekstrakoncert på stadionet, som har plads til op mod 105.000 fans.