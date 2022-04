Populær sangerinde sælger ud for formue

Nelly Furtado hopper med på trenden og forventes at få op til 350 mio. kroner for at afhænde sit musikalske bagkatalog

Du husker måske, da den canadiske sangfugl Nelly Furtado bragede ind på hitlisterne og sang 'I'm Like a Bird' i år 2000 og senere fulgte op med hitsingler som 'Say It Right', 'All Good Things' og 'Maneater' samt duetter med både Justin Timberlake og Timbaland.

Den slags sange er penge værd. Mange penge værd.

Den grammyvindende sangerinde pønser således nu på at hoppe med på trenden, hvor kendte sælger rettighederne til sit bagkatalog af musik for formuer.

Sky News skriver, at Furtado er tæt på at underskrive en aftale, hvor hun sælger sin samling af sange og rettighederne hertil til firmaet HSM - Hipgnosis Song Management.

Det er et firma, der støttes af den omdiskuterede investeringsvirksomhed Blackstone.

Værdien af handlen er ifølge Sky News uklar, men analytikere vurderer, at prisen skulle ligge på omkring 50 millioner dollars svarende til ca. 350 millioner danske kroner.

Eksplosion i royalties

Det vil være det andet opkøb, HSM foretager, efter at Blackstone annoncerede i november, at man gik i partnerskab med Merck Mercuriadis, der er grundlægger af London-selskabet Hipgnosis Songs Fund.

Første køb var af Leonard Cohens musik, som arvingerne efter ham solgte til Hipgnosis.

Furtado-aftalen vil være bare en blandt mange indgåede aftaler i samme eller næsten samme kategori i de senere år. Det er nemlig ikke kun investeringsfonde, men også pladeselskaber, der opkøber rettigheder.

Kendte navne som Bruce Springsteen (til Sony), Sting (til Universal) og boet efter David Bowie (til Warner) har alle solgt rettigheder for bagkatalog til pladeselskaber.

Årsagen til tendensen er, at finansielle sektorer i stigende grad tiltrækkes af langsigtede stabile afkast fra musikalske royalties - de penge, man som ejer af et musikstykke får, når det f.eks. bliver spillet i radioen, bliver streamet eller bliver benyttet på anden vis kommercielt.

Der er sket en eksplosion i udbetaling af royalties, efter at de mange streamingtjenester i nyere tid har skabt ekstra stor interesse for at lytte til f.eks. ældre hitsange i forhold til tidligere.