Populært band i opbrud: 'Vores hjerter er knust'

To ud af fem bandmedlemmer forlader den skotske rockgruppe Snow Patrol, og det har efterladt de resterende musikere fortvivlede

De har godt nok ikke rigtig hittet i nogle år, men det verdenskendte skotske rockband Snow Patrol har alligevel gennem årene gjort deres til at forsyne hitlisterne med store sange.

Ikke mindst har Snow Patrol lavet kendte numre som 'Run', 'Just Say Yes' og 'Chasing Cars'.

Men fremover bliver disse ikke spillet live af de samme fem bandmedlemmer som hidtil.

To af dem har således valgt at sige stop.

Det skriver BBC News.

På Facebook har Snow Patrol meldt ud, at Jonny Quinn og Paul Wilson forlader bandet.

Samtidig bliver de to hyldet af frontmand Gary Lightbody, der ønsker sine to nu eks-kollegaer held og lykke fremover.

'Vores hjerter er knust over, at de har besluttet at forlade os, men vi ønsker dem intet andet end lykke, succes, glæde, medfølelse og alt, hvad de ønsker i alle deres fremtidige bestræbelser', lyder det.

Snow Patrol, der har givet koncert i Danmark flere gange, ses her tilbage i 2006. Fra venstre er det Nathan Connolly, Paul Wilson, Gary Lightbody, Tom Simpson og Johnny Quinn. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Nu en trio

Snow Patrol er dermed nu reduceret til en trio, og de resterende medlemmer er Gary Lightbody, Nathan Connolly og Johnny McDaid.

Et nyt Snow Patrol-album, deres ottende studieplade, er fortsat sat til udgivelse næste år, bekræftes det.

Den kedelige nyhed kommer kun få uger efter, at bandet fejrede 20 års jubilæum for gennembruds-albummet 'The Final Straw'.

Snow Patrol blev dannet i Dundee i 1994 under navnet Shrug med en original lineup bestående af Gary Lightbody, Mark McClelland og Michael Morrison.

Tre år senere - i 1997 - fik de navnet Snow Patrol. Jonny Quinn kom med i bandet som trommeslager samme år. I 2005 kom Paul Wilson til som bassist.