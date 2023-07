Premierminister bønfalder Taylor Swift

Premierminister Justin Trudeau har kastet sig ind i kampen for at få Taylor Swift til at besøge Canada.

Den canadiske politiker har svaret på et tweet, hvor Taylor Swift har delt planen for den europaturné, hun drager ud på i 2024, og her lader han den 33-årige 'Anti-Hero'-sanger forstå, at hun i den grad er velkommen til også at lægge vejen forbi Canada.

'It's me, hi (det er mig, hej, red.)', indleder han opslaget med en tydelig reference til netop 'Anti-Hero'.

Faktisk er hele Trudeaus hilsen til Swift en lang reference, hvor han kommer omkring sange som 'I Know Places' og 'Cruel Summer'.

'Jeg kender til steder i Canada, som ville elske, at du kom. Så, lad det ikke blive endnu en ond sommer. Vi håber at se dig snart', skriver han oversat til dansk.

Amerikanske Taylor Swift turnerer i øjeblikket hjemlandet tyndt med sit tre timer lange show, der har fået titlen 'The Eras Tour'. Foto: George Walker Iv/Ritzau Scanpix

Skuffede danskere

Justin Trudeau og resten af de canadiske fans er dog ikke de eneste, der må se langt efter Taylor Swift.

Da hun for to uger siden annoncerede sin europaturne, blev danske fans nemlig endnu engang skuffede, da Danmark ikke fremgik på listen over de lande, hun besøger.

I 2020 stod den amerikanske popsensation Taylor Swift ellers øverst på plakaten til Roskilde Festivals 50-års jubilæum.

Det skulle have været superstjernens første koncert på dansk grund, men koncerten blev aldrig til noget, da Roskilde Festival blev aflyst i 2020 grundet coronapandemien.