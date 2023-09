'Presserende familiesituation': Aflyser og haster hjem

Travis Barker, trommeslager i Blink-182, har ud af det blå været nødt til at tage tilbage til USA. Derfor har rockbandet været nødt til at droppe flere europæiske koncerter, som nu er udskudt

På grund af en 'presserende familiesituation' har Travis været nødt til at tage hjem til USA. Shows i Glasgow, Belfast og Dublin bliver derfor udskudt. Mere information om hans tilbagevenden til Europa og nye datoer vil blive offentliggjort. så snart de foreligger'.

Således lyder et opslag i en story på rockbandet Blink-182's Instagram-profil fredag eftermiddag.

Den Travis, der tales om, er Travis Barker - verdenskendt trommeslager i bandet, der brød i gennem i 1990'erne, og som samtidig er Kourtney Kardashians ægtemand.

Travis Barker i aktion bag trommerne. Foto: Ritzau Scanpix

Det skriver norske Dagbladet, der selvsagt også spekulerer i, hvad der er årsagen til Barkers pludselige exit fra Europa. Blink-182 skal nemlig give koncert i Oslo om et par uger 14. september.

Det er, blot to dage efter at de - forhåbentlig, fristes man til at sige - har indtaget Royal Arena i København.

Global turné

De blev for nylig genoplivet efter en pause på næsten 10 år, og efterfølgende offentliggjorde den multiplatinsælgende rockgruppe, der består af Mark Hoppus, Tom DeLonge og Travis Barker, en global turné.

Men i Skotland, Nordirlland og Irland får man med andre ord ikke glæde af Blink-182's toner som planlagt lige nu.

Det er ikke meldt ud, hvad der ligger til grund for den kritiske familiesituation, som Travis Barker lige nu gennemlever.

Kourtney Kardashian har heller ikke i skrivende stund udtalt sig, så det vides ikke, om problemerne er Karadashian-relaterede, eller om de skal findes i familien på Travis Barkers side.