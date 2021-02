Prince Markie Dee er død

Prince Markie Dee fra hiphop-gruppen Fat Boys døde torsdag 52 år gammel. Det bekræfter gruppens manager, Louis Gregory, i et opslag på Twitter.

Prince Markie Dee ville være fyldt 53 år i dag, fredag. Der er ikke blevet oplyst en dødsårsag.

'For evigt i mit hjerte. Prins Markie Dee var mere end en rapper; han var en af mine allerbedste og nærmeste venner. Mit hjerte går i stykker i dag, fordi jeg mistede en bror. Jeg vil altid elske dig Mark, og jeg vil værne om alt, hvad du lærte mig,' skriver Louis Gregory på Twitter.

Fat Boys bliver betragtet som nogle af rap-musikkens pionerere. Ifølge Rolling Stones blev Prince Markie Dee først en del af The Disco 3 sammen med Darren Robinson (the Human Beatbox) og Damon Wimbley (Kool Rock Ski). Senere ændrede gruppen navn til Fat Boys og vandt en talentkonkurrence i Radio City Music Hall i 1983. Debutalbummet udkom i 1984, mens opfølgeren, 'The Fat Boys Are Back', udkom året efter. Begge album blev produceret af rap-legenden Kurtis Blow.

Prince Markie Dee døde torsdag i Miami - 52 år gammel. Foto: Johnny Nunez/WireImage / Getty Images

Coverversionen af Beach Boys-nummeret 'Wipeout' fra det platinsælgende fjerde album 'Crushin' fra 1987 blev gruppens største hit med en 12. plads på Billboard Hot 100.

Gruppen havde også stor succes med komediefilmen 'Disorderlies' fra 1987.

I 'Disorderlies' optrådte Fat Boys-medlemmerne sammen med Ralph Bellamy.

'Mod slutningen af årtiet var gruppen blevet en af rapmusikkens fremmeste ambassadører i popkulturen', skriver Rolling Stones.

Da gruppen senere gik i opløsning, lancerede Prince Markie Dee en solokarriere, hvor han blandt andet producerede musik for Mariah Carey, Jennifer Lopez og Mary J. Blige.

Han arbejdede også som radiovært i Miami, hvor han døde torsdag.

