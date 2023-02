R. Kelly får yderligere et års fængsel

Den amerikanske R&B-sanger R. Kelly får lagt et år til sin straf, der i forvejen er på 30 års fængsel, for blandt andet at have lokket mindreårige til sex.

Det afgør en domstol i Chicago ifølge NBC News.

Ifølge CNN er straffen torsdag givet, efter at R. Kelly sidste år blev dømt skyldig i seks forhold.

Tre af forholdene handler om, at R. Kelly har lokket mindreårige piger til sex. Resten handler om besiddelse af børneporno.

På baggrund af sagerne har retten i Chicago torsdag idømt R. Kelly, hvis borgerlige navn er Robert Sylvester Kelly, 20 års fængsel for forbrydelserne.

Stort set hele straffen - med undtagelse af et år - skal dog afsones sideløbende med en dom, som R. Kelly fik i 2021.

Her blev han idømt 30 års fængsel for menneskehandel og seksuelt misbrug af børn. En dom, han i øjeblikket afsoner.

Af den grund får R. Kelly med torsdagens dom 31 års fængsel, hvilket svarer til et år mere.

Anklagerne var fortaler for, at R. Kelly torsdag skulle idømmes 25 år. De skulle ifølge anklagerne afsones, når hans dom på 30 års fængsel var afsluttet.

- Robert Kelly er en serie-sexforbryder, der over mange år specifikt er gået efter unge piger og gjorde alt for at skjule hans misbrug af Jane og andre mindreårige, siger en anklager ifølge CNN om et af ofrene.