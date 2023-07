Råbte op inden dødskoncert: 'Nogen ender med at dø'

4932 festivalgæster kom til skade under Travis Scotts musikfestival, Astroworld.

Og under Scotts egen optræden som festivalens absolutte hovednavn mistede ti mennesker livet.

Travis Scott, der har lagt navn og ansigt til festivalen, er ikke blevet tiltalt i sagen om de ti mistede menneskeliv. Men sagen om de tragiske dødsfald kører stadig i kulissen, og søgsmålene fra tilskadekommende og ofres efterladte ulmer i det fjerne. Og nu er der nyt i sagen om dødkoncerten.

En politirapport, AP har fået indblik i, viser, at Reece Wheeler, der var sikkerhedsmedarbejder på festivalen, advarede om dårlige sikkerhedsforhold til en af de sikkerhedsansvarlige. 'Nogen ender med at dø', skrev han i en sms.

Og man skulle næsten tro, at Wheeler havde overnaturlige evner til at spå om fremtiden, for han fik ret. Otte blev mast ihjel, og to døde som følge af skader pådraget i forbindelse med koncerten.

'Mange bliver evakueret over rælingen, mens de er bevidstløse. Der er panik i folks øjne, det her kan hurtigt gå galt', skrev Reece Wheeler til Shawna Boardman, der var en af de sikkerhedsansvarlige og fortsatte:

'Jeg ved, at de prøver at kæmpe igennem det, men jeg vil gerne have det sort på hvidt, at jeg ikke har givet grønt lys til at fortsætte (afvikle koncerten, red.). Nogen ender med at dø.'

Travis Scott optrådte på Orange Scene på Roskilde Festival tilbage i 2019. Fotro: Per Lange

'Stop showet'

Koncerten gik igang ved 21-tiden, og i politirapporten fremgår det, at blot 10 minutter inde kunne man høre folk fra publikum trygle om at stoppe koncerten. Det samme skete 3- og 9 minutter efter.

Travis Scott blev afhørt af politiet to dage efter dødskoncerten, her fortalte rapperen, at han havde set én i publikum få behandling, men ellers så stemningen ud til at være festlig.

Travis Scott tilbragte for en måneds tid siden nogle dage i København, for at skyde optagelser til en kommende musikvideo. Rapperen blev blandt andet spottet i Kødbyen, hvor nogle af optagelserne til musikvideoen tilsyneladende fandt sted.

Det skabte en del tumult, da rapperen optog scener i Kødbyen i København. Politiet blev tilkaldt flere gange i løbet af natten.

